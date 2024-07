Inter, c'è ottimismo per il rinnovo di Dumfries fino al 2027: la strategia

Getty

In casatiene banco la questione legata aie i dopo aver messo a punto il prolungamento di Nicolò Barella fino al 2029, adesso la questione si è spostata su laterale destro Denzel. L'esterno olandese è in scadenza nel 2025, ma visto che il mercato, al momento, non offre grandi destinazioni, il rinnovo sembra essere più vicino, anche se bisogna ancora sistemare qualche dettaglio.- In viale della Liberazione la volontà della dirigenza nerazzurra è chiara e l'offerta per il prolungamento diè già stata presentata: si tratta di un contratto da. La proposta non verrà ritoccata. La palla passa, quindi, nelle mani del laterale olandese che, dopo un primo momento in cui sembrava irremovibile dalla richiesta da 5 milioni, ha deciso di abbassare le pretese, visto anche ciò che offre, anzi che non offre il mercato. L'intesa sembra, quindi, essere vicina e i dialoghi tra le parti sono continui. Tutto, però, è rimandato almeno al 3 agosto, quando il 28enne farà il suo ritorno alla Pinetina dopo le vacanze post-Europei.

- Oltre ai tifosi nerazzurri, che spingono per il rinnovo dell'olandese, c'è da tenere in considerazione anche la volontà di mister. Quest'ultimo fa il tifo per il rinnovo di Dumfries e si augura di poter contare anche per le prossime stagioni sul classe 1996. L'ex PSV, infatti, garantisce grande qualità nel gioco del tecnico piacentino, specialmente nelle grandi notti di- Durante la spedizione in Germania con la sua Olanda, Dumfries aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni che avevano tenuto aperte diverse porte in ottica futuro: "Ho parlato con i dirigenti. C'è stato un cambio di proprietà e quindi per tutti ogni discorso è stato rimandato, ci sono stati dei piccoli ritardi. Ma io all'Inter mi sento a casa, sono in una famiglia. Vedremo dopo l'Europeo cosa succederà". Il rinnovo con l'Inter, adesso, sembra ormai l'unica pista percorribile.