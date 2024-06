Getty Images

Inter, programmato un nuovo incontro per il rinnovo di Dumfries: il punto sulla trattativa e le cifre

Pasquale Guarro

48 minuti fa

La storia della trattativa per il rinnovo tra l’Inter e Denzel Dumfries sembra pronta a un lieto fine. Dopo lo stop iniziale e le frizioni che avevano fatto pensare a un possibile addio, le parti hanno ripreso a dialogare con ritrovato entusiasmo e presto potrebbero esserci importanti novità. Le esose richieste di qualche mese fa sembrano essere solo un ricordo, le parti stanno per incontrarsi a cifre decisamente più adeguate, un venirsi incontro che sta conducendo quindi la trattativa in porto.



NUOVO CONTATTO - Sia Dumfries che l’Inter avevano preso tempo, ma in quelle settimane interlocutorie nessuna delle due parti ha ricevuto offerte economicamente vantaggiose. Nel frattempo sono ripartiti i dialoghi e stando alle indiscrezioni raccolte, dopo la partita di martedì tra Olanda e Romania, i nerazzurri avranno un altro contatto con l’agente del calciatore per provare a raggiungere subito la fumata bianca. Il nuovo contratto di Dumfries dovrebbe prevedere un compenso di circa 4 milioni di euro a stagione, portando la scadenza dal 2025 al 2027 con opzione 2028.