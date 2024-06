Dumfries: "L'Inter è casa mia, voglio il rinnovo. Ne abbiamo parlato prima di Euro 2024 e lo faremo ancora"

AFP via Getty Images

esce allo scoperto. Il laterale olandese, impegnato con la sua nazionale a Euro 2024 e reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Francia, ribadisce lacon i nerazzurri. Intercettato proprio in Germania dal Corriere dello Sport, Dumfries ha ribadito la volontà di rimanere alla corte di Simone Inzaghi.“Ci sono stati per tutti dei ritardi, visto che abbiamo cambiato proprietario, ma io voglio firmare. L'Inter è casa mia, mi sento in famiglia. Ne abbiamo parlato prima dell'Europeo e lo faremo ancora al mio ritorno”.

“Il gol era buono. Capisco che per l'arbitro sia stato difficile decidere ma io non ho influenzato in alcun modo l'azione. Mi sono anzi fermato di fianco a Maignan sapendo di essere oltre l'ultimo difensore”.Denzel Dumfries ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2025, ovvero valido per un altro anno. L’esterno olandese e il club stanno dialogando da settimane per provare a trovare l’intesa definitiva e prolungare il matrimonio per altre stagioni.