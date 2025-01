Inter, chi al posto di Thuram? Per Inzaghi c'è la tentazione Correa

Getty Images

Parola d'ordine: nessun rischio. In casala gestione diè il tema più importante, con la "lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra" evidenziata dagli esami strumentali a cui si è sottoposto che anche oggi ha costretto l'attaccante francese ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo. Ad oggiil rischio di perderlo poi per il tour de force che vedrà i nerazzurri impegnati praticamente ogni tre giorni almeno fino a marzo. Di conseguenza perin vista della finalissima della Supercoppa Italiana, il derby contro il Milan in programma lunedì a Riyad, oggi

In linea di principio, almeno fino ad oggi,, partito titolare a più riprese soprattutto in Champions in alternativa però più a Lautaro Martinez che non a Thuram. Contro l'Atalanta è stato l'iraniano a sostituire nel corso dell'intervallo l'ex-Borussia Monchengladbach, ma per caratteristiche eThuram, invece, è il giocatore in rosa che più garantisce a Inzaghi verticalità e, soprattutto, imprevedibilità anche nello stretto. Proprio per questoperché per caratteristiche è l'attaccante più "simile" a Thuram che ha a disposizione. E fra i due siamo al livello di un autentico ballottaggio.

Una sorta di 49% a testa fra Correa e Taremi che lascia fuori dai radar le due frecce alternative rimaste nella faretra, ovvero. Il primo non sta riuscendo a brillare anche nei pochi scampoli di partita concessigli e il secondo, invece, rappresenterebbe una scelta conservativa non nelle corde di Inzaghi che è sì conscio di quanto il centrocampista italiano stia chiedendo spazio, ma che non ha intenzione di modificare le sue idee tattiche per fargli spazio se non in situazioni di emergenza.