Corriere della Sera - Inter, per Correa e Arnautovic spunta il Monza: chieste informazioni

Ilè letteralmente scatenato sul mercato con l'amministratore delegatoche è fortemente al lavoro per provare a sistemare l'organico messo a disposizione die che purtroppo sta lottando disperatamente nella zona caldissima della classifica. In quest'ottica va registrato l'affondo praticamente chiuso con la Lazio per Jean-Daniel Akpa Akpro, che numericamente allungherà le rotazioni del centrocampo, ma vanno anche sottolineati i contatti che ci sono stati conper, inevitabilmente, sono sempre stati ottimi fin dal momento in cui in Brianza è iniziata l'era Berlusconi-Galliani. Tantissime sono state le operazioni intrecciate fra le due società e se da un lato c'è il conclamato interesse nerazzurro per l'ex-fantasista del Milan,, dall'altra è arrivataAnche se la pista resta complicata.

Siache(su cui c'è anche il Torino)(per l'austriaco c'è l'opzione di rinnovo annuale in favore del club che oggi non è nei piani) e il Monza sarebbe disposto a mettere almeno uno dei due sotto contratto con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza.e, di conseguenza, servirebbe almeno un esborso economico da parte del club brianzolo per non far fare minusvalenza ai nerazzurri. Inoltre a complicare entrambe le possibili trattativepercepito dai due attaccanti a Milano che non è sostenibile per le casse monzesi.