Inter: chi è Christos Alexiou, il centrale che stuzzica Inzaghi nell'emergenza

59 minuti fa



Nell'Inter incerottata in difesa, che deve fare a meno di Pavard, Acerbi e Carlos Augusto nella difficile trasferta di Firenze alla 14esima giornata di campionato, potrebbe trovare spazio in lista convocati anche un giovanissimo: si tratta di Christos Alexiou, classe 2005 che già diverse volte si è allenato con i più grandi.



CHI E' - 19 anni, greco, difensore centrale che sa giocare sia a 4 che a 3 ed è mancino di piede. Dotato di un fisico importante (186 cm), ruvido quanto basta negli interventi, ha studiato e imparato l'italiano per integrarsi più in fretta. L'Inter l'ha preso dalle giovanili dell'Atromitos, la quarta squadra di Atene, prima in prestito nel 2022 e poi a titolo definitivo nel 2022. Quest'anno 10 presenze e 1 gol in Primavera 1 e 3 presenze con ben 2 gol in Youth League. Adesso, complici i problemi fisici dei grandi, potrebbe coronare un piccolo sogno e partecipare ad una grande serata di Serie A, anche se solo dalla panchina.