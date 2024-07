Inter, chi è Yarek Gasiorowski: il nuovo Sergio Ramos che piace a Baccin e Ausilio

E poi ha anche uno spiccato senso del gol, alla Sergio Ramos per citarne uno. Con la Spagna (anche se, per il futuro, la Polonia lo ha già contattato diverse volte) U19, infatti, contro la Moldavia, il classe 2005 è andato a segno per ben tre volte, realizzando una tripletta e finendo in una lista di difensori spagnoli - che ha segnato tre reti in una sola partita - di assoluto livello: lo stesso Ramos, Hierro. Prima di mancino, poi di destro, infine di testa, una prestazione da incorniciare. A sottolineare come Gasiorowski sia un profilo davvero talentuoso, tanto che The Guardian lo ha inserito nella top 60 dei migliori giocatori nati nel 2005.