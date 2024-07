Chi è Mauro Perkovic, l'ultima idea per la difesa dell'Inter

per ovviare alla lunga assenza di Buchanan, che comporterà l’utilizzo sistematico di Carlos Augusto come alternativa a Dimarco sulla fascia sinistra. Bocciate le candidature di calciatori poco futuribili Hermoso e Ricardo Rodriguez , Oaktree ha dato l’autorizzazione a spendere una cifra massima vicina ai 10 milioni di euro per un profilo più giovani. E tra le idee attualmente al vaglio del direttore sportivo Piero Ausilio spunta la candidatura diin forza alla Dinamo Zagabria. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.- Cresciuto calcisticamente nel Pula e successivamente nell’NK Istra, esordisce nel massimo campionato croato nel gennaio 2021 e colleziona un totale di 50 presenze con 3 gol. E’con cui debutta il 19 febbraio ed è arrivato a totalizzare complessivamenteA livello di nazionale, è stato prima un punto fermo della selezione Under 19 e poi dell’Under 21, con cui ha preso parte anche ad un Europeo di categoria lo scorso anno. A livello di curiosità, il fratello Toni è un giocatore professionista di basket ed è da anni nel giro della squadra croata., assolutamente adattabile alla linea a tre impiegata dall’Inter di Simone Inzaghi. Si tratta di un giocatore che, essendo stato abituato a giocare sempre con una linea alta. Nella formazione nerazzurra sarebbe l’alternativa al titolarissimo Alessandro Bastoni, col conseguente utilizzo del brasiliano Carlos Augusto come quinto a sinistra, come prima opzione per sostituire Dimarco. Sotto contratto fino a gennaio 2028,di euro secondo La Gazzetta dello Sport.