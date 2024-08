AFP via Getty Images

da impiegare come vice-Bastoni nel ruolo di "braccetto" sinistro.Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono al lavoro per cercare di accontentare l'allenatore.- La nuova proprietà(ancora libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato l'Atletico Madrid)(32 anni il prossimo 25 agosto), passato dal Torino al Betis a parametro zero.

- Così i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi su diversi elementi di prospettiva come il francese Nathan(classe 2005) del Nantes, il croato Mauro(classe 2003) della Dinamo Zagabria e il brasiliano Robert Renan (classe 2003) attualmente in prestito dallo Zenit di San Pietroburgo all'di Porto Alegre.- Quest'ultimo è extracomunitario, così come gli ultimi tre nomi nuovi entrati in orbita Inter. Che per questa stagione può ingaggiare un altro calciatore con passaporto extra-UE dopo l'arrivo del centravanti iraniano Mehdie la partenza dell'attaccante cilenodopo essersi svincolato a parametro zero.

- In Sudamerica. Classe 2003, il nazionale Under 20 argentino è sotto contratto fino a dicembre 2025 con il Club Atleticodal 1989 al 1993...), che lo ha prestato fino al prossimo 31 dicembre. Con cui ha già raccolto, che gli hanno fatto saltare per squalifica l'ultima giornata di campionato pareggiata 1-1 in casa contro il Boca Juniors di Edinson Cavani.- In Europa sul taccuino c'è, con cui è sotto contratto fino a giugno 2027. E' già stato portato in panchina, ma non ha ancora debuttato in prima squadra. Entrambi i ragazzi fanno della forza fisica un loro punto di forza, ma devono ancora essere disciplinati tatticamente per arrivare ad alti livelli.

- Più pronto, ma anche più costoso è Felipe Rodrigues da Silva, detto Morato. Il quotidiano portoghese A Bola scrive cheper il difensore brasiliano, classe 2001 scuola San Paolo. Sotto contratto fino a giugno 2027, finora ha raccolto 86 presenze con 2 gol, 2 assist, 11 ammonizioni e 1 espulsione con la maglia del club di Lisbona, Fra cui i 3 scontri diretti in Champions League tutti favorevoli ai nerazzurri.