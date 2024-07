Chi è Nathan Zeze, il nuovo obiettivo in difesa dell'Inter

AFP via Getty Images

Un identikit preciso che possa andare a completare il reparto arretrato in dote a Simone Inzaghi, una richiesta puntuale da parte della nuova proprietà Oaktree che vuole rinnovare e ringiovanire la rosa nerazzurra, in vista della prossima e delle future stagioni nelle quali avranno in gestione il patrimonio di Viale della Liberazione., difensore centrale classe 2005, nonché ragazzo di grandissima prospettiva sotto ogni punto di vista. I suoi primi passi nel mondo del calcio li effettua proprio nella società nella quale ha debuttato tra i grandi. Zeze, infatti, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Nantes. Dopo tutte la trafila delle giovanili, Zeze si aggrega prima alla formazione Under 17 del Nantes, prima di passare alla compagine B solo due anni fa e aggregarsi alla prima squadra nel corse dell’ultima stagione.Nell’ultima annata, entra stabilmente nelle rotazioni dei Canarini, specialmente nella seconda metà dell’ultimo campionato, dove disputa ben 13 partite, collezionando 1022 minuti nell’universo dei professionisti. Statistiche alla mano, Zeze si è rilevato una pedina importante per la formazione dei Canarini con una media di 0.9 intercettazioni a match, 0.8 contrasti, 3.5 palle spazzate e ben 2.8 palloni recuperati in ogni sfida.

Secondo quanto riportato da Ouest France, la società di Viale della Liberazione ha messo sul piatto un’offerta messa compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro, comprensivi dei bonus, che è stata, tuttavia, rispedita al mittente.