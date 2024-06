Inter, colpo doppio dal Genoa: Martinez può accompagnare Gudmundsson

Getty Images

Gli occhi degli uomini mercato dell'Inter guardano sempre più verso casa Genoa.Quindici anni dopo l'arrivo alla Pinetina di Thiago Motta e Diego Milito, altri due talenti rossoblù potrebbero seguirne le orme. Se l'interesse dei nerazzurri perè risaputo e palese da tempo, negli ultimi giorni i campioni d'Italia avrebbero allargato il proprio mirino inserendovi anche la figura di. Nei piani della dirigenza meneghina il portiere spagnolo sarebbe nell'immediato il vice ideale di Yannick Sommer, per poi essere destinato a prenderne il posto in futuro.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina l'Inter avrebbe già pronto una proposta per portare a termine la doppia operazione.L'ostacolo per il momento parrebbero le cifre. Quelle del portiere in particolare. Il Genoa valuta il suo numero 1 almeno 15 milioni di euro, l'Inter vorrebbe garantirne non più di 10.