Inter-Como, c'è anche un giocatore della Juventus a San Siro: è Thuram

AFP via Getty Images

posticipo serale del lunedì che chiude la 17esima giornata della Serie A 2024/25 c'era ancheche ha assistito con guardo interessatissimo alla gara. Si tratta di un tesserato di un altro club rivale dei nerazzurri e che a San Siro ci è arrivato probabilmente per passare, a partita finita, il Natale in famiglia.e che quest'estate si è accasato alla Juventus che lo acquistò dal Nizza. Il centrocampista bianconero è stato infatti immortalato dalle telecamere della Lega Serie A attento nell'osservare la gara che è anche importantissima per l'attuale classifica della sua Juventus.

Khéphren Thuram sugli spalti per #InterComo pic.twitter.com/JhoG38YKGu — Lega Serie A (@SerieA) December 23, 2024

Oltre alla partita contro il Como, infatti, va ricordato che la squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà recuperare anche la partita contro la Fiorentina interrotta al Franchi lo scorso 1 dicembre per il malore accusato da Bove in campo.