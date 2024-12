AFP or licensors

è il posticipo serale del lunedì che chiude la 17ª giornata di campionato, la terzultima del girone d'andata con calcio d'inizio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Momento positivo sia per Simone Inzaghi, che arriva dalle vittorie 6-0 contro Lazio e 2-0 contro l'Udinese in Coppa Italia ma che è alle prese con un'importante emergenza in difesa, sia per Cesc Fabregas che nell'ultimo turno ha battuto 2-0 in casa la Roma. Fondamentali, visti i risultati nella corsa scudetto e in quella salvezza delle rivali, i 3 punti per la classifica.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.(3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Sergi Roberto, Da Cunha, Fadera; Nico Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas: Inter-Como.

: lunedì 23 dicembre 2024.: calcio d'inizio alle ore 20:45.: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.DAZN, Sky Go, NOW.