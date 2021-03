Valentino Lazaro può tornare all'Inter. L'esterno, in prestito di riscatto al Borussia Monchengladbach, non sembra rientrare nei piani futuri dei tedeschi, che dovrebbero investire circa 15 milioni per il riscatto. Quindi, come scrive fcinternews, non è da escludere una sorta di Perisic bis, con il giocatore austriaco che sta mantenendo i contatti vivi con il gruppo squadra e col tecnico Conte.