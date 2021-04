Il presidente dell’non si vede ormai da mesi nel suo ufficio in viale della Liberazione. Si dice abbia lavorato intensamente da Nanchino, con lunghe telefonate adper la questione. Ma anche alla ricerca del nuovo main sponsor, che dovrà sostituire Pirelli con l’inizio della nuova stagione., ma i dialoghi portati avanti mesi, all’insaputa dell’intero sistema, si sono sciolti come neve al sole in 48 ore e Zhang adesso dovrà pensare ad altro., perché dopo i numerosi rinvii, il presidente nerazzurro dovrebbe effettivamente raggiungere il capoluogo lombardo. A Milano si era diffusa la voce del suo arrivo già in serata, da viale della Liberazione hanno però smentito questa eventualità, ma confermando l’arrivo ormai prossimo., da mesi referente unico di una squadra che percepisce la proprietà come lontana e claudicante. Ormai non si fa che parlare di cessioni e fondi, ma dalla Cina emerge solo silenzio, con Steven Zhang assente ingiustificato. Sarà necessario un villa Bellini bis, che chiarirà le ambizioni future del club e i margini di manovra di Suning, che dopo il flop Superlega è nuovamente alla ricerca di finanziatori che possano garantire liquidità.