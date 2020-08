Com'è andata la chiamata tra Antonio Conte e Steven Zhang? Lo puntualizza oggi La Gazzetta dello Sport sul tema panchina per l'Inter: "Parlando al telefono con il presidente Zhang, Conte non ha voluto fare marcia indietro sul tema della scarsa fiducia nei confronti dei vertici societari e della scarsa protezione sentita attorno a sé e alla squadra durante questa lunghissima e faticosissima stagione. In modo forse un po’ diverso rispetto a quanto fatto sabato a caldo, davanti ai microfoni, l’allenatore ha ribadito a Zhang che crede nell’Inter ma che per lui c’è qualcosa che non va e che deve essere cambiato". Una bomba che cambierebbe interamente l'assetto dirigenziale dell'Inter.