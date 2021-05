Lukaku è un fattore altamente strategico nella partita sul futuro di Conte. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il parere dell'attaccante belga è il più pesante e influente: segna grazie al tecnico e con lui vorrebbe continuare a segnare a lungo. Tradotto: considera imprescindibile questo allenatore per non arrestare la crescita sua e della squadra. È un pensiero pubblico, ripetuto a tutti ad Appiano sempre nel rispetto dei ruoli.



Conte vedrà il presidente Zhang e i dirigenti dopo l'ok al finanziamento di Oaktree nei primi giorni della prossima settimana (a meno di anticipazioni) e lì verificherà se la sua ambiziosa visione coincide ancora con quella del club. Certo, ai suoi occhi non è facile digerire sacrifici nella rosa e un mercato in totale autofinanziamento, ma il fatto che Romelu non compaia minimante nella lista dei sacrificabili è un punto a favore della permanenza.



Lukaku è legato da un lauto contratto (7,5 milioni a stagione più bonus) fino al 2024 e lo rispetterà a prescindere: è chiaro, però, che ai suoi occhi molto cambierebbe se in panchina non sedesse il suo maestro. Milano, città che adora, sarebbe un po’ meno comoda di quanto è stata negli ultimi due anni.