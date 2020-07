Antonio Conte studia l'undici che dovrà affrontare la Fiorentina domani sera e c'è già una certezza. L'Inter ritrova Romelu Lukaku dal primo minuto. Accanto a lui dovrebbe esserci spazio per Sanchez, in questo momento più in forma rispetto a Lautaro Martinez, che potrebbe essere il grande escluso. Alle loro spalle, Christian Eriksen sembra in vantaggio su tutti per una maglia da titolare.