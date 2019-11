A gennaio l’Inter tornerà sul mercato e lo farà per puntellare il centrocampo. Questo è un dato di fatto confermato da Beppe Marotta, che intende assecondare le richieste di Conte affinché il tecnico possa affrontare con maggiore serenità la seconda parte di stagione. Gli uomini di mercato della squadra nerazzurra si muovono alla ricerca del profilo giusto, molto dipenderà anche dal passaggio del turno in Champions, che determinerà le risorse da impiegare e il tipo di investimento da affrontare. Ci sono invece certezze sulle caratteristiche da aggiungere a questa rosa per compiere un passo avanti nel tentativo di insidiare la Juventus fino alla fine del campionato.



L'IDENTIKIT - Conte ha chiesto un centrocampista di movimento, uno che possa alternarsi a Sensi e Barella garantendo ugualmente ai nerazzurri fluidità di manovra e capacità di inserimento in zona gol. Dinamismo e qualità, dunque. Rakitic e Matic non riscaldano particolarmente il tecnico salentino, nonostante nutra nei loro confronti enorme stima. Conte è convinto che in questo momento il Piano A debba essere un altro, per intenderci qualcuno che somigli molto a Vidal. Il cileno sarebbe il suo preferito ma strapparlo al Barcellona a gennaio non sarà semplice. L’Inter ci proverà comunque.



TENTATIVO PER VIDAL - Fari accesi sulle opportunità che offrirà il sempre complesso mercato di gennaio. L’obiettivo nerazzurro è quello di colmare le lacune in mediana. Conte ha espresso le sue esigenze, Marotta e Ausilio hanno raccolto gli input e si sono immediatamente messi a lavoro per arrivare a gennaio con più di una soluzione. Vidal manda messaggi chiari, Conte è particolarmente ricettivo da quel lato. Non sarà semplice, ma l’Inter ci prova.