Pochi giocatori, massima resa. L'Inter di Antonio Conte corre, senza mai fermarsi, in Champions League come in Italia: e infatti, comunica la Lega, i nerazzurri sono quelli che corrono di più in tutta la Serie A. 110.431 km, davanti a Lecce (108.951) e Brescia (108.772), squadre che si devono salvare e che hanno nell'agonismo, nel furore e nella corsa i cardini principi per salvarsi. Il lavoro di Pintus, preparatore strappato al Real Madrid da Antonio Conte, si fa vedere; come si vede la mano dell'allenatore ex Chelsea, con l'Inter che ha una sua fisionomia ben precisa. E allora, cosa manca?



QUALITA' - Primo posto nella squadra che corre di più, secondo posto in campionato. Manca ancora qualcosa, quindi, per arrivare lì in vetta, lì dove sogna e desidera stare l'allenatore interista. E lo ha fatto capire, tramite le sue dichiarazioni: rosa corta, infortunati da recuperare e poi, chissà, qualcosina sul mercato, magari un centrocampista che possa far fare il salto di qualità. Qualità: è questa la parola d'ordine. In una Serie A che è cambiata, in cui si punta più sul gioco, sull'essere offensivi, correre più dell'avversario, per vincere il titolo, non basta.



LA CORSA NON BASTA - Non è più come nel primo scudetto di Conte ai tempi della Juventus: la squadra bianconera, con meno qualità generale del Milan di Ibra, Thiago Silva, Robinho, Nesta e soci, riuscì a vincere il tricolore con corsa, abnegazione e spirito di sacrificio. Ma ora è diverso. Lo sa l'Inter, lo sa Conte, lo sa Marotta: è per questo che il mercato, e il rientro di Sensi, ormai prossimo, possono trasformare quella corsa lì in una corsa verso il titolo. Con Brozovic davanti a tutti. Sì, perché nessuno corre come il croato in Serie A.