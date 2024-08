Inter, Correa diventa un caso: tre squadre rifiutate, c'è il problema ingaggio

A una settimana dall'inizio del campionato. Nelle gerarchie di Inzaghi è l'ultima scelta in attacco, per la dirigenza è un giocatore in uscita dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia (il club francese aveva il diritto a 10 che sarebbe diventato obbligo in caso di qualificazione in Champions).- Correa è fuori dal progetto Inter ma al momento il mercato intorno al Tucu non decolla. Il giocatore era stato proposto alla Lazio ma i biancocelesti hanno altri piani,, tutte soluzioni bocciate dal giocatore che vorrebbe rimanere in un campionato di livello.

- La difficoltà dell'Inter a trovare una nuova destinazione a Correa è legata soprattutto a un problema d'ingaggio:. L'attaccante argentino è destinato a lasciare l'Inter, anche perché gli altri quattro davanti a lui dovrebbero rimanere tutti in nerazzurro; compreso Arnautovic, che accetta il ruolo da quarta punta e al momento non ci sono segnali di un possibile addio.