Inter, per Correa c'è l'Estudiantes. Veron: "Ho parlato con Joaquin. Oggi è complesso, ma il calcio non ha logica..."

Redazione CM

30 minuti fa

1

Joaquin Correa è tornato all'Inter, ma non per restare. L'attaccante argentino, reduce dal prestito al Marsiglia che ha deciso di non riscattarlo, è fuori dai piani di Simone Inzaghi e dei nerazzurri, si cerca una soluzione in uscita ma il futuro resta ancora da decifrare.



Tra le opzioni emerse nelle ultime ore per il Tucu c'è anche il ritorno in Argentina, con l'Estudiantes tra i club interessati all'ex Lazio.



LE PAROLE DI VERON - Juan Sebastian Veron, ex centrocampista anche dell'Inter oggi presidente dell'Estudiantes, in occasione dei festeggiamenti dei 119 anni del club ha parlato e commentato l'indiscrezione su Correa: "Ero con Joaquín e abbiamo parlato - ripotra CieloSports -. È ancora giovane. Sente che può fare un altro passo in Europa. E poi vedremo. Oggi la verità è che è molto complesso, molto difficile. Ma il calcio, in questo, spesso non ha tanta logica. Ma oggi non mi illuderei, anzi lascerei decidere a lui. E quando arriverà il momento, vedremo. L'importante è che lui trovi prima la sua strada. E poi, come gli ho detto, lo aspettiamo al club".