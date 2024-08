Inter, esami per Arnautovic e Zielinski: come stanno, c'è un problema muscolare

Inter via Getty Images

Brutte notizie per. I nerazzurri sono usciti malconci dalla gara con ile due protagonisti hanno accusato problemi fisici. Oggi Piotre Markohanno sostenuto gli esami e questo è il bollettino, diffuso dal club."Esami clinici e strumentali per Marko Arnautovic e Piotr Zielinski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante austriaco piccoladel vasto mediale della coscia sinistra. Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista polaccomuscolare del retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima".

Arnautovic e Zielinski si aggiungono a Mehdi, anche lui fermato da uno stop fisico. Il neo acquisto iraniano dell'Inter ha accusato un problema muscolare. Per lui, il recupero è stimato in circacon il rientro fissato a ridosso dell'inizio del campionato.