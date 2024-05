Inter, Cuadrado è un cittadino italiano: l'annuncio dell'ex Juventus

44 minuti fa

Grande gioia per Juan Cuadrado, che da oggi è ufficialmente un cittadino italiano. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite i social, condividendo nelle Instagram stories un paio di foto del momento della sua firma sui documenti necessari. Nato il 26 maggio 1988 a Necoclì, in Colombia, il giocatore è arrivato nel nostro Paese nel 2009, dopo l'acquisto da parte dell'Udinese dall'Independiente Medellín. Per l'esterno, dunque, sono ormai 15 gli anni in Italia: in carriera, dopo quella della squadra friulana, ha vestito anche le maglie di Lecce, Fiorentina e naturalmente Juventus, che ha lasciato alla fine della scorsa stagione per passare all'Inter.