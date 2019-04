Spalletti ha un contratto anche per le prossime due stagioni con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno, ma a fine campionato può terminare la sua avventura sulla panchina dell'Inter. Data sulle tracce di Mourinho, Allegri e soprattutto Conte. Per quest'ultimo in particolare, secondo il Corriere dello Sport e Tuttosport, la proprietà cinese di Suning ha chiesto ai main sponsor societari un extrabudget per finanziare l'ingaggio dell'allenatore e la campagna acquisti sul mercato. Nel mirino ci sono già il difensore italiano Darmian (Manchester United), il centrocampista croato Rakitic (Barcellona) e l'attaccante bosniaco Dzeko (Roma).