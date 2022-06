E se Perisic avesse regalato un ultimo assist all’Inter? Scrive così il Corriere dello Sport, che spiega il dispiacere per aver visto partire il miglior giocatore della stagione appena conclusa, ma sottolinea anche il risparmio dell'ingaggio di 4,8 milioni, che considerando anche i bonus avrebbe comportato un costo lordo di 10. Soldi preziosi e uno spazio per investire su... Paulo Dybala? Servirà anche l'addio di Sanchez per ricostruire bene l'attacco nerazzurro, ma un respiro può esserci.