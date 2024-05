Inter: chi è Oaktree, il nuovo proprietario del club. Patrimonio, affari e figure chiave del fondo

Dalla famigliae dal gruppo, il club nerazzurro diventa ora di proprietà diVe lo spiegamo in questo articolo.Si tratta di una società, unche si occupa diFu fondata neled è quotata alla, vanta oltreed ètra Nordamerica, Europa, Asia e Oceania. Attua la cosiddetta strategia delovvero investimenti soprattutto in

Le figure principali a capo di Oaktree sono Howarde Bruce, tra i fondatori del fondo. Oggi sono entrambi, con Karsh che occupa anche il ruolo di Chief Investment Officer. Jayè l'amministratore delegato del gruppo.Al 31 marzo 2024, il patrimonio gestito corrisponde a circala sua clientela comprendeOaktree è presente nell’azionariato di(hotel di lusso), di(centri di vendita al dettaglio Mail Boxes Etc), della società di gestione del risparmio, della casa di produzione(nata dall'acquisto delle case Picomedia e Stand By Me), die di(società che gestisce parchi scientifici a tema tra cui l’Acquario di Genova)

- Oaktree nel 2020 ha acquisito il 100% delle azioni dei francesi delinsieme al produttore audiovisivo Pierre-Antoine. Steven, uno dei co-fondatori, è co-proprietario delloe azionista di minoranza dei. Ora Oaktree gestirà l'Inter in quanto il precedente azionista di maggioranza,, non ha restituito ilNel maggio del 2021 il fondo aveva concesso a Zhang uncon scadenza triennale e interessi al 12%. Le azioni del club nerazzurro erano in pegno.

- Dietro a Oaktree c'è. Nel 2019 il fondo canadese con sede a Toronto ha acquisito ilper fornire "agli investitori una delle offerte più complete di prodotti di investimento alternativi". Secondo l’accordo firmato,: la scalata allo scorso 1° marzo era arrivata al 72%, con investimenti per l'acquisizione delle quote pari a circa 4,7 miliardi di dollari. Brookfield Asset Management èin particolare investe tramite quattro controllate (Brookfield Property Partners, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners e Brookfield Business Partners). Tra i maggiori azionisti di Brookfield ci sono anche investitori istituzionali, comeLe figure più importanti di Brookfield sono il presidente Marke l'amministratore delegato Bruce. Quotata alla borsa di New York dal 2012,