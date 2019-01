Dalle idee ai fatti, l'Inter ha quasi del tutto definito la trattativa per Diego Godin e la Gazzetta dello Sport spiega come Marotta proseguirà in quella che è la sua traiettoria per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.



“Prima c’erano un’idea, una strategia, chiare linee guida. Adesso una delle caselle inizia ad essere occupata da un nome e almeno una parte del disegno dell’Inter che verrà assume contorni più nitidi. Diego Godin è il primo tassello del futuro nerazzurro, della costruzione che Marotta, con Ausilio e Gardini, sta provando a rifinire, partendo dalle fondamenta della squadra attuale. Parametri zero che possano portare qualità, abitudine alla vittoria, profilo internazionale, più giovani che garantiscano presente e futuro: questa la ricetta base, a cui magari aggiungere una portata sostanziosa, con un acquisto top. Ma si procede per gradi. Gennaio è tempo di riparazioni (e qui non sono previsti grandi lavori) e di giocatori in scadenza”.