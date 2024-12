Inter, de Vrij e Darmian non al meglio: Inzaghi ha provato Bastoni al centro. Novità per Barella

Getty Images

L’Inter si appresta ad affrontare la sfida di campionato contro il Como con qualche problema in difesa: de Vrij e Darmian non sono al meglio della condizione e così Simone Inzaghi è stato costretto a considerare qualche variazione sul tema li in retroguardia, dove già in Coppa Italia aveva sperimentato qualcosa di nuovo schierando Bisseck come centrale.



QUALCHE PROBLEMA IN DIFESA - Questa volta, invece, in assenza di Bisseck e de Vrij, il centrale dovrebbe essere Alessandro Bastoni, almeno stando alle prove effettuate dal tecnico nerazzurro durante la rifinitura. Ai suoi lati dovrebbero agire Bisseck sulla destra e Carlos Augusto sulla sinistra.

BARELLA C’È - C’è anche una buona notizia e riguarda Nicolò Barella, che ha svolto tutto l’allenamento insieme al resto del gruppo e quindi sarà tra i convocati. Anzi, il centrocampista insidia addirittura Frattesi per una maglia da titolare, ma questa sarà una scelta che spetterà a Inzaghi, un dubbio che probabilmente l’allenatore scioglierà solamente domani.

La probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.