Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic, adesso allenatore della Stella Rossa, parla di suo figlio Filip, portiere della Primavera nerazzurra.



Uno Stankovic con la maglia nerazzurro c’è anche adesso: è suo figlio Filip.

«Lavora come un grande professionista e ha la fortuna di poter imparare da Handanovic, uno dei migliori portieri al mondo. Filip ha la testa a posto, i piedi per terra e suda ogni giorno sul campo. Come padre non potrei essere più contento: vederlo circondato da gente che gli vuole bene e lo apprezza, per me è davvero il massimo».