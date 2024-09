Inter, come stanno Bastoni e Calhanoglu: cosa succede ora con le nazionali

Getty Images

Fila tutto liscio perche, rinfrancata dal poker rifilato, si tuffa nella settimana della sosta per le. Uno stop utile per rifiatare, recuperare al 100% quanti avevano avuto qualche piccolo fastidio fisico, far bagnare i piedi all’ultimo arrivato in nerazzurro,. Certo, alla Pinetina resteranno invisto l’alto numero di nazionali convocati ma alcuni, tra i quali lo stesso brillantevisto a San Siro, ne approfitteranno per mettere altro fieno in cascina per il rush che arriverà da metà settembre in poi.Le uniche note lievemente stonate della super serata interista di venerdì sono rappresentate dai problemini fisici riscontrati da Alessandroe Hakan. Entrambi erano usciti dal campo, prima del previsto e del solito, dopo aver accusato degli: aldella gamba destra per il difensore, aidell’anca sinistra per il centrocampista turco. Niente di preoccupante,come testimonia il programma col quale verranno gestiti nei prossimi giorni.

I due pilastri dell’Inter risponderanno infatti alle rispettiveper gli impegni in nazionale, come riporta La Gazzetta dello Sport.ma il club si aspetta unaper entrambi. Insomma, a meno di sorprese, rimarranno a lavorare con le proprie nazionali e, nonostante i loro piccoli fastidi, giocheranno con Italia e Turchia impegnate in Nations League. Per rivederli e riaverli in gruppo,dovrà attendere fino a un paio di giorni prima del prossimo appuntamento in campionato, fissato per domenica 15 settembre in casa del