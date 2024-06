Inter, due acquisti chiusi e tante cessioni in vista: 46 giocatori da valutare, le situazioni caso per caso

Redazione Calciomercato

Porte girevoli in casa. I nerazzurri devono gestire un grossoe pianificare le mosse per fornire a Simonela rosa più adatta per i tanti impegni che si prospettano nel 2024/25. I freschi campioni d'Italia dovranno difendere lo, provare il blitz in, tornare competitivi ine immergersi nel territorio sconosciuto del. Serviranno tante forze fresche.Fra i giocatori a disposizione del tecnico piacentino, quelli che rientrano dai prestiti,. La rosa è completa in molti ruoli, avendo già ottimizzato due nuovi acquisti (Piotre Mehdi), e altri innesti saranno fatti solo previadi giocatori che non rientrano più nel progetto. Alcuni andranno via in scadenza di contratto, altri saranno venduti, altri ancora ripartiranno in prestito.

Vediamo, caso per caso, la situazione contrattuale di tutti 46 giocatori che fanno parte della galassia Inter.