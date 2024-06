Juventus, Giuntoli deve vendere prima di comprare: 35 giocatori, 10 partono, ecco tutte le situazioni caso per caso

AFP via Getty Images

In casa, in attesa di ufficializzare l'ingaggio di(la firma dovrebbe arrivare entro la metà di questa settimana),di collaboratori, con l'arrivo di Pompilio e i prossimi ingressi di Stefanelli e Sbravati, esui quali il direttore sportivo della Juventus deve ragionare, con un parola d'ordine alla base di ogni strategia:da mettere effettivamente a disposizione del nuovo allenatore. Per fare un esempio di cui abbiamo anche trattato in questi giorni, l'arrivo didal Monza sarà subordinato allaper tutte le altre eventuali operazioni di mercato, in ogni reparto.

, secondo i dati riportati da Tuttosport, lache fanno parte della