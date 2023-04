La terza sconfitta consecutiva dell'Inter - la quarta nelle ultime cinque partite di campionato -. Il quarto posto è a rischio, i nerazzurri possono di rimanere senza Champions per l'anno prossimo e a pagare sarebbe l’allenatore.- Il futuro di Inzaghi è legato ai risultati, ma in attesa di capire come finirà la stagione Marotta e Ausilio si stanno iniziando a guardare intorno a caccia dell'eventuale sostituto.: in Inghilterra si trova bene e la società è contenta, ma se dovesse arrivare la chiamata di una big potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore del Sassuolo era già stato sondato dall'Inter per sostituire Conte, poi le strade non si incrociarono e il tecnico andò allo Shakhtar Donetsk.- Lasciata l'Ucraina a causa della guerra, a settembre scorso. Non solo, oltre alla clausola da pagare per liberarlo c’è anche la concorrenza di altri club con la quale fare i conti: secondo la stampa inglese De Zerbi è anche un’idea del Tottenham che dovrà prendere un sostituto di Conte, e occhio alla Roma che potrebbe valutare il suo profilo in caso di separazione con Mourinho.- De Zerbicol quale ha già lavorato qualche mese a Palermo da inizio settembre a fine novembre 2016. All’epoca Baccin era direttore dell'area tecnica e responsabile del settore giovanile, Roberto un giovane allenatore alla prima esperienza in Serie A. Poi ci sarebbero state Benevento e Sassuolo. Ora è spuntata l’idea Inter, dopo due anni all’estero può tornare in Italia.