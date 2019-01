Stando al Corriere dello Sport, l'Inter sta valutando le alternative in caso di addio a gennaio di Miranda, che spinge per la cessione. Nel mirino del club nerazzurro ci sono Eliaquim Mangala, che può arrivare a parametro zero, e Mehdi Benatia, che vorrebbe maggiore spazio. Difficile arrivare al marocchino, con la Juve che non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio.