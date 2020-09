, le due candidate (ma qualcuno dovrebbe, per lo meno, ricordarsi il Napoli) per la vittoria del prossimo scudetto,. E’ vero che l’emergenza Covid ha allentato i lacci del Fair Play Finanziario, ma(ci si passi il termine): di giocatori in esubero, che per una ragione o per l’altra, non rientrano “nei rispettivi progetti”.La Juve per problemi di bilancio, l’Inter per la richiesta del governo cinese di tagliare gli investimenti non necessari ovvero non destinati ad aree strategiche per l’interesse nazionale, causa coronavirus. Quindi anche per, che negli anni non si è tirata indietro (600 milioni nelle casse nerazzurre) l’imperativo è, come comunicato dal presidente Zhang a Conte:. E’ vero: i 145 milioni spesi un anno fa (Lukaku, Barella, Lazaro, Eriksen) risultano quasi del tutto coperti dalle cessioni di Icardi, Politano, Gabigol, Karamoh e dai prestiti di Perisic e Lazaro a cui aggiungere i 20 milioni dei secondi posti in campionato e Europa League, ma l’ostacolo è rappresentato dalla direttiva del governo cinese. Comprato(40 milioni) riscattato(25), l’Inter si è fermata per quanto riguarda; peril Chelsea vuole contanti, ma la trattativa è ferma, perché Zhang, appunto, ha chiesto prima di vendere.. Gli ingaggi pesanti, poi, non aiutano certo le trattative di vendita, ragion per cuiSituazione simile per la Juventus, che ha acquistatoe scambiato (con esborso)con, ma non riesce a far cassa coi varie nemmeno per quel campione (sulla carta) che risponde al nome di. Per ora, sono stati ceduti(a zero)è andato all’Atalanta (prestito biennale con diritto di riscatto). Non sappiamo se l’arrivo di(prestito con diritto di riscatto da 30 milioni totali) sia il toccasana per il centrocampo juventino.