Pronta a riunire la coppia nata 14 anni fa.Era il 4 ottobre 2006, i nerazzurri sfoggiavano lo scudetto tricolore sulle maglie dopo la calda estate die l'Italia era campione del mondo. L'ex milanistaallenava il Colo Colo, impegnato nell'andata degli ottavi di finale in Copa Sudamericana sul campo dei costaricani dell'Alajuelense. A un quarto d'ora dal novantesimo della gara poi vinta 4-0 (con doppietta di un altro ex rossonero,) il tecnico argentino fece entrare dalla panchina Sanchez, mentre Vidal era già in campo dall'inizio.In pratica un gol o un assist ogni 77 minuti di gioco. Nel ritorno vinto 7-2 contro l'Alajuelense segnarono entrambi: doppietta per il centrocampista e una rete per l'attaccante già di proprietà dell'Udinese. Che poi lo girò sempre in prestito al River Plate, prima di portarlo in Italia nel 2008 e goderselo tre stagioni per poi venderlo al Barcellona. Dopo le esperienze inglesi con Arsenal e Manchester United,ha ancora un anno di contratto con il Barcellona e guadagna 8 milioni di euro netti all'anno, ma pur di tornare in Italia e ritrovare Antonio Conte è pronto a liberarsi a costo zero rescindendo l'accordo e a firmare un biennale, in uscita sul mercato. Il 7 e l'8, come il titolo di un film di Ficarra e Picone uscito nel 2007, l'anno del loro esordio insieme nel Cile. Nazionale che ha già fornito un poker di nerazzurri:. In una fase calante che è ora di rialzare di livello. Questa sarà la loro prima missione in coppia a Milano.