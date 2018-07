Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez. Già dell'Inter, ma ancora da ufficializzare. Messe a posto le situazioni di bilancio, raggiunte le plusvalenze, chiusi gli affari Nainggolan e Politano, la società nerazzurra ora è pronta anche a rendere ufficiali gli arrivi dell'olandese, del ghanese e dell'argentino. Nel frattempo, il Corriere dello Sport svela che numeri indosseranno.



De Vrij, arrivato a parametro zero dalla Lazio, ha optato per la numero 6; Asamoah, arrivato sempre a zero ma dalla Juventus, ha scelto la 18; Lautaro, pagato intorno ai 20 milioni di euro, avrà la suggestiva maglia numero 10.