Non c'è due senza tre.. Davanti a circa 40mila spettatori presenti allo Şenol Güneş Spor Kompleksi di Trabzon, decide un(classe 2006), entrato in campo dalla panchina soltanto due minuti prima.Sul finire del primo tempo Oguzhan Yilmaz commette fallo in area su Cocchi, ma sul conseguenteNelle final fourgrazie a un goal all'11' dell'attaccante svizzero di origine spagnola Enrique Marlon Aguilar (classe 2007).

Dall'altra parte del tabellone ci sono, gli altri due quarti di finale in calendario mercoledì 2 aprile.sempre al Colovray Sports Centre di Nyon in Svizzera.Youth League - Quarti di finaleTABELLINOMARCATORE: 77' Ekrem Terzi (T).TRABZONSPOR U19 (4-3-3): Colak; Yilmaz, Emre Ince, Ozturk, Tibukoglu; Erdogan, Malkocoglu (86' Karahan), Baskan; Cakiroglu (93' Ozcan), Duymaz (75' Alkurt), Bayram (75' Ekrem Terzi). All. Gaydarov.

INTER U19 (4-3-3): Calligaris; Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zanchetta, Topalovic (86' Pinotti); De Pieri, Spinacce (75' Lavelli), Mosconi (70' Quieto). All. Zanchetta.ARBITRO: Alessandro Dudic (Svizzera).AMMONITI: Malkocoglu (T), Emre Ince (T), Ekrem Terzi (T).ESPULSI: -NOTE: al 39' Colak para un rigore a Topalovic (I).