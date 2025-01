Inter, esami per Thuram: la finale è più lontana

L'e il grande dubbio verso la finale di Supercoppa Italiana:I nerazzurri si preparano ad affrontare i rossoneri di Sergio Conceiçao nell'ultimo atto del torneo e Simone Inzaghi attende di sapere se potrà contare o meno sull'attaccante francese, uscito acciaccato dalla semifinale contro l'Atalanta. Un solo tempo in campo per Tikus, sostituito all'intervallo per unche ha convinto il tecnico e lo staff medico a non rischiare operando un cambio precauzionale.

- "Ci sarà per la finale? Non so ancora dirlo. Aveva un problemino, ha detto di aver sentito indurire l'adduttore. Dopo aver parlato con la squadra gli ho detto di uscire cinque minuti prima all'intervallo per capire come stesse, non si sentiva e abbiamo fatto subito il cambio. Giocheremo tra quattro giorni e vedremo con lo staff se sarà disponibile per la finale", aveva spiegato Inzaghi a Sportmediaset al termine della partita.- L'Inter vuole vederci chiaro ed evitare anche il minimo rischio e per questo. Serviva una giornata e mezza di attesa per valutare il fastidio muscolare, ma questa mattina i nerazzurri hanno deciso di procedere a esami strumentali più approfonditi.

- Oggi pomeriggio Thuram, accompagnato dallo staff medico dell'Inter,, una visita utile a stabilire l'entità del problema a ridosso di un impegno così ravvicinato come quello con il Milan. Per il presente, ma anche per il futuro per capire come gestire il recupero dell'ex Borussia Monchengladbach.- Poche chance di vedere Tikus contro il Milan e da escludere con certezza un impiego da titolare, a sostituirlo accanto a Lautaro Martinez sarà con ogni probabilitàche già gli era subentrato contro l'Atalanta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Qualora dovesse effettivamente saltare il derby con il Milan, Thuram proverebbe a rientrare già inmatch valido per la 20esima giornata di Serie A e in programma il prossimo 12 gennaio.