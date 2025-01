Quanto vale la Supercoppa Italiana: i guadagni dei club

AFP via Getty Images

Va in scena a Riad la nuova edizione della competizione che, con la formula delle Final Four, mette a confronto quattro squadre italiane:, vincitrici rispettivamente della Serie A 2023/24 e della Coppa Italia 2023/24, con, rispettivamente finalista della Coppa e seconda classifica in campionato.Prima le due semifinali (Inter-Atalanta e Juventus-Milan) all', casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, poi la finalissima tra le due vincenti alla, che ospita le gare interne dell'Al-Hilal. Ma quanto vale accedere all'ultimo atto del torneo ed eventualmente alzare il trofeo?

QUANTO VALGONO LE SUPERCOPPE NAZIONALI: ITALIA AL TOP

- L'accordo tra il Ministero dello Sport saudita e la Lega Serie A ha garantito all'ente italiano 23 milioni di euro. Di questi 16,2 milioni saranno distribuiti in premi alle quattro formazioni partecipanti, mentre i soldi restanti saranno divisi tra le altre 16 squadre di Serie A (2,5 milioni), usati per le commissioni all'agenzia di intermediazione che ha chiuso l'accordo e trattenuti dalla Lega per le spese.A livello di montepremi, quella Italiana è la Supercoppa nazionale è la più remunerativa rispetto alle altre a livello europeo.

- Ma come sono divisi i 16,2 milioni di euro destinati alle quattro squadre (Inter, Juventus, Atalanta, Milan) che partecipano alla Supercoppa Italiana? Di seguito la ripartizione:ciascuno alle due semifinaliste sconfitte;alla finalista sconfitta;alla vincitrice.Di conseguenza, oltre all'aspetto sportivo della vittoria, superare le semifinali vale per i club almeno 3,4 milioni di euro, ovvero la differenza tra il premio destinato alla squadra eliminata al primo turno e quella sconfitta nell'ultimo atto della competizione. Ai soldi derivanti dai premi per la Supercoppa, poi, vanno aggiunti eventuali bonus degli sponsor, oltre all'aumento del valore del brand in una zona strategica per la ricerca di nuove sponsorizzazioni.