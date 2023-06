– dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero –, una grana inattesa, non prevista dal club turco e che non mette in buona luce il centravanti bosniaco, appena trasferitosi dalla parentesi nerazzurra.dove la sua nuova squadra è invitata a partecipare insieme a club come Stella Rossa Belgrado, Neftchi Baku e i padroni di casa dello Zenit. Ma per quale motivo?dello scorso anno, che sta protraendo una stancante quanto estenuante guerra tra le due nazioni.Secondo quanto riportato da Fotospor,, che già nel novembre del 2022 non partecipò ad un'amichevole tra le Nazionali di Russia e Bosnia,, per lo più di nazionalità straniera,– come era logico pensare -, tutt’altro. I media turchi riportano che Dzeko ha, in ogni caso, sottoscritto l'impegno di giocare anche le amichevoli con il Fenerbahce. I. Ovviamente, il caso ha già iniziato a suscitare le prime reazioni dalla Russia, come sottolineato dall'agenzia RIA Novosti che scrive - in maniera anche un po' irriverente - che