Dopo la vittoria del diciannovesimo scudetto, l'Inter si è riunita ad Appiano per festeggiare nel migliore dei modi un traguardo atteso undici anni. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Oddio, mi è caduto Antonio Conte. Dove non sono riusciti gli avversari – Inter imbattuta per un girone intero, ultima sconfitta in campionato proprio contro la Samp in arrivo sabato –, ce l’hanno fatta...i calciatori dell’Inter. Si scherza, ovviamente. Perché nel bel mezzo della festa scudetto della Pinetina, il tecnico è stato sollevato in aria in segno di esultanza dai giocatori più volte. E in una di queste è scivolato a terra. Risate generali. Ma nessun problema: Conte si è rialzato subito. Non c’era neppure un secondo di gioia da perdersi, dentro una mattinata che all’Inter avevano smesso ormai di ricordare quanto bella e rilassante potesse essere. Un’ora di brindisi, foto, abbracci, carezze alla nuova targa scudetto (vicino a quelle lucidate e mostrate via social da Conte domenica scorsa) e al numero 19 piazzato un po’ ovunque: così l’Inter si è goduta l’impresa. Tutti, nessuno escluso. Con Steven Zhang ancora una volta a prendersi la scena”.