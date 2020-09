(ore 20.45)Dopo il secondo posto della passata stagione, per i nerazzurri riparte oggi l'assalto allo scudetto, mentre i viola vanno alla ricerca di conferme dopo la vittoria all'esordio contro il Torino.(2 pareggi) di Serie A,La sequenza di cui sopra include una vittoria negli scontri diretti contro la Fiorentina tre anni fa, e va notato che. Cinque degli ultimi sei scontri diretti ufficiali tra queste due squadre hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, ma solo tre volte ci sono stati più di 2,5 gol.I nerazzurri hanno perso solo due partite casalinghe durante la scorsa stagione di campionato (11 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte) ed i loro 17 gol subiti sono stati il miglior record pari merito della Serie A. L'Inter è stata in vantaggio alla fine del primo tempo in ben 12 partite (record alto in campionato), vincendo otto di esse.(da allora: 1 pareggio, 5 sconfitte). Se si esclude il pareggio a reti bianche a luglio, ciascuno degli ultimi cinque scontri diretti ufficiali qui disputati ha visto più di 2,5 gol segnati, con la Fiorentina che ha subìto il primo gol in quattro occasioni.(7 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte),(3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Sei di queste sette vittorie nelle trasferte di campionato hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, e cinque (su sette) hanno visto la Fiorentina in vantaggio ‘a zero’ alla fine del primo tempo.Giocatori da tenere d'occhio:, con tre di questi gol arrivati nel primo tempo. Tutti e quattro i gol in carriera di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina in Serie A sono arrivati nel secondo tempo, incluso il gol della vittoria l'ultima volta.Statistica in evidenza: la scorsa stagione ha visto l'Inter vincere tre partite casalinghe in cui era in svantaggio alla fine del primo tempo — un record alto pari merito in campionato.