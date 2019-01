Settimana prossima si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Mauro Icardi. Come scrive la Gazzetta della Sport, Beppe Marotta e l'entourage del capitano dell'Inter si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento: pronti 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2023, con ingaggio simile a quello di Dybala alla Juve (più alta di un milione rispetto all'offerta di qualche mese fa). La richiesta del 9 nerazzurro resta di 8, ma c'è ottimismo.