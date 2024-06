Inter, Frattesi chiede più spazio: il ruolo di spacca partite gli sta stretto

Getty Images

, probabilmente al di sotto delle aspettative che si era creato., forse non troppo di più, ma almeno di essere considerato tra i titolari, in virtù dell’investimento prodotto dall’Inter per strapparlo al Sassuolo, cioè poco meno di una quarantina di milioni di euro. Il campionato ha invece raccontato un’altra verità, autenticata dai dati reperibili dai tabellini: a fine girone di andata, Frattesi aveva raccolto una sola presenza da titolare e tantissimi spezzoni di gara.con due gol in 366 minuti giocati, statistica ulteriormente migliorata nel girone di ritorno, raggiungendo quota 6 gol e 4 assist., probabilmente legata al suo allenatore, anche se poi, quando i giornalisti gli hanno chiesto un resoconto del primo anno in nerazzurro, il centrocampista si è detto d’accordo con Simone Inzaghi circa la gestione avuta.

senza correre il rischio di sentirsi giudicato. È tra le mura amiche che il calciatore ha avanzato qualchedal Napoli, il polacco prenderà in rosa il posto di Klaassen e questo è un aspetto che sicuramente avrà fatto riflettere Frattesi. Klaassen l’anno scorso ha giocato pochissimo e, nonostante tutto, Frattesi non ha avuto lo spazio che si aspettava.Lecito porsi e magari anche porre all’Inter la medesima domanda, che in viale della Liberazione accolgono ponendo subito rassicurazioni a corredo. Basteranno?

, che però è stato lo stesso che gli ha tolto parecchie certezze. Con le scelte fatte vedere nel corso della stagione, il tecnico nerazzurro ha lasciato chiaramente intendere che per lui Frattesi è perfetto quandoe considerazione, ben conscio di appartenere a un gruppo che vede tanti calciatori forti in quel reparto. La richiesta non è di titolarità, ma di maggiore fiducia. Dall’altro lato ci sono le ragioni di, con le differenze che ne possono conseguire sul gioco. Il tempo potrà accorciare questa diseguaglianza tecnica? Forse la risposta a questa domanda tanto ci dirà sul futuro di Frattesi.