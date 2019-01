Gabigol continua a piacere al Flamengo. L'attaccante dell'Inter, terminato il prestito al Santos, può restare in Brasile: i contatti tra la società nerazzurra e quella rubrinegro sono sempre più intensi, anche se si è lontani dai 18 milioni di euro richiesti dall'Inter. Come scrive Tuttosport, poi, c'è un'altra ipotesi che sta prendendo piede: far entrare Gabigol nella trattativa col Cagliari per Barella: o il brasiliano o Eder, di proprietà dello Jiangsu Suning, per abbassare la parte cash.