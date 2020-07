Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Genoa-Inter, Roberto Gagliardini ha parlato degli errori commessi in stagione.



“Col Genoa finora è andata bene, a fine partita vedremo come sarà andata anche oggi. In stagione ci sono stati degli errori, ma li ho superati, così come le cose buone. L'importante è pensare al presente. Scudetto? La matematica non ci condanna, ma sappiamo che è molto difficile. Pensiamo a far bene le ultime tre partite, poi penseremo all'Europa League”.