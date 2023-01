Roberto Gagliardini si è espresso nel post partita di Inter-Verona, facendo riferimento ai prossimi impegni e alla sua situazione in nerazzurro. Queste le sue parole:



MESSAGGIO AL CAMPIONATO - "Siamo lì. Abbiamo visto il Napoli che ha atto una grande prestazione, ma abbiamo tutto il gitone di ritorno per recuperare e far punti."



RAMMARICO - "Dobbiamo guardare avanti. non è tempo di pensare ai punti persi. Adesso pensiamo alla Supercoppa e poi penseremo alle prossime partite."



POCHI MINUTI - "Io lavoro per farmi trovare pronto. Sia dall'inizio che da subentrante. E' la prima volta che faccio due partite consecutive in questi due anni e oggi sono contento. Penso al mio e faccio il meglio che posso".



RINNOVO - "Ho 28 anni. Mi reputo un professionista e ho ancora tanto da dimostrare. Lontano dall'Inter? Vediamo. A livello di minutaggio sono stati due anni tosti, farò le mie scelte. Ho ingoiato tanta rabbia e ora ho imparato ad essere più maturo ed affrontare tutto nella maniera giusta."