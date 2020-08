Diegomanda un messaggio ai tifosi dell’il giorno dopo la sconfitta nella finale dicontro ilIl difensore uruguaiano ha scritto un lungo post sul proprio profilo Instagram: “Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità.. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi che merita la storia di questa società. Adesso ci riposiamo e carichiamo le batterie per tornare con ancora più voglia ed entusiasmo”.